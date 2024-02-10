عبداللهيان: إسرائيل لا تستطيع خوض حرب على جبهتين وحزب الله دافع عن لبنان ودعم الفلسطينيين بشكل جيد

حسين أيوب لـ #وهلق_شو: لم يعد هناك قواعد اشتباك في الجبهة اللبنانية الجنوبية وحزب الله انتقل الى شبه حرب مفتوحة هو فيها بالموقع الهجومي وإسرائيل بموقع الدفاع