مراد يوقع اتفاقيات تعاون لدعم إفتاء زحلة والبقاع وراشيا: نعدُ بتوسيعها لتطال كل البقاع





وقَّع مدير عام مؤسسات الغد الأفضل، النائب حسن مراد اتفاقية "تضامن أهل العلم"، بين وقف النهضة الإسلامية الخيرية إفتاء زحلة والبقاع، في الأزهر وإفتاء راشيا، بإشراف كل من المفتي الشيخ علي الغزاوي والمفتي الشيخ وفيق حجازي، بحضور عدد من الشخصيات الدينية والإدارية.





وتهدف الاتفاقية إلى دعم دار الفتوى، وتقديم الدعم لأئمة وخطباء مساجد البقاع ومن يساعدهم في المسجد، ومساعدتهم ومساندتهم في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن.





وأكد النائب مراد أن المبادرة تأتي دعمًا لدار الفتوى في مسيرتها لدعم أهل العلم، واعدًا بتوسيعها تدريجياً لتطال مناطق البقاع.





من جانبه، رحَّب المفتي الغزاوي بالاتفاقية التي تهدف إلى جمع المؤسسات لتكون يداً بيد، داعياً إلى تعاونها جميعها مع بعضها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.





بدوره شكر المفتي حجازي النائب حسن مراد ووقف النهضة على تقديم هذه المبادرة الإنسانية لخدمة أهلنا في قضاء راشيا، في وقت يعاني منه الوطن الكثير، ويحتاج إلى أن يخرج من الواقع وأن يحيا المواطن حياة كريمة.