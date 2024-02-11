منخفضات جوية بانتظارنا... كيف سيكون طقس الايام المقبلة ؟

ومن المتوقع أن يتعرض لبنان لسلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة من فوق اليونان الأربعاء المقبل وبفعالية إعتيادية وتستمر عدة أيام تحمل معها أمطار وثلوج إنما على الجبال العالية.

الى ذلك فانه يتوقع ان تتراوح الحرارة اليوم على الشكل التالي بين 10 و19 درجة ساحلًا وبين درجتين و16 درجة بقاعًا وبين 6 درجات و12 درجة على ارتفاع 1000 ميتر .

اما الجو فهو قليل السحب و الرياح شرقية ليلًا وجنوبية غربية نهارًا ضعيفة سرعتها بين 20 و40 كم/س.

اما الإثنين فالطقس المتوقع مستقر غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة تتراوح بين 14 و23 درجة ساحلًا وبين 4 و20 بقاعًا وبين 9 و18 على ارتفاع 1000 متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين 20 و40 كم/س

اما الثلاثاء فالطقس المتوقع مستقر غائم كليًا بسحب متوسطة وعالية والحرارة تتراوح بين 17 و24 درجة ساحلًا وبين 6 و21 بقاعًا وبين 11 و19 درجة على ارتفاع 1000 متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين 20 و40 كلم /س