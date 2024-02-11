توضيح من الناشط باسل صالح على خلفية استهداف جدرا

وفي هذا السياق جدد الناشط باسل صالح عبر حسابه على موقع "إكس" التأكيد انه "استاذ جامعي وناشط سياسي، لبناني الجنسية، لا علاقة تربطني، لا من قريب ولا من بعيد، بالشخص المستهدف البارحة".

واضاف : "أؤكد على أنني لن اتوانى عن اللجوء الى الاجراءات القانونية كافة ضد كل من يرتكب، بشكل مقصود ام غير مقصود، مثل هذا الخطأ."