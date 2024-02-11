بعد سقوط مبنى الشويفات... الجديد توّثق المشهد وآخر التفاصيل مباشرة

بايدن في رسالة لرئيس مجلس النواب الأميركي: الضربات في سوريا والعراق نفذت بطريقة تحد من مخاطر التصعيد وهي تهدف إلى إضعاف وتعطيل الهجمات ضد الولايات المتحدة وشركائنا