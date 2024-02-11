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2024-02-11 | 07:30
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بعد سقوط مبنى الشويفات... الجديد توّثق المشهد وآخر التفاصيل مباشرة
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مبنى الشويفات
انهيار مبنى الشويفات
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