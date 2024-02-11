بعد انهيار مبنى الشويفات... خبير ينّبه!
كتب أستاذ الجيولوجيا - الإنشائية والزلازل والبترول طوني نمر على منصة "اكس" عقب إنهيار مبنى في منطقة صحراء الشويفات: "أي مبنى مشكوك بأمره من قبل قاطنيه يجب الكشف عليه هندسياً للتأكد من كونه صالحاً للسكن وليس قابلاً للانهيار في الظروف العادية أو نتيجة هزّة أرضية خفيفة أو متوسطة".
وأضاف: "في ظل غياب الدولة وضعف الإمكانيات وتقاذف المسؤوليات، تبقى المبادرة الفردية من قبل مهندسي البلديات والمهندسين المستقلين وطلاب الهندسة هي الحل، كل في إطار إمكانياتهم وأمكنة تواجدهم ومناطق سكنهم".
وكان قد انهار مبنى مؤلّف من 5 طوابق في صحراء منطقة الشويفات جنوب العاصمة بيروت بعد إخلائه بـ 10 دقائق، ولم تُسجل إصابات.