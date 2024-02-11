بعد انهيار مبنى الشويفات... خبير ينّبه!

1/2 عن انهيار مبنى في الشويفات هذا الصباح:

كما ذكرت في عدة مناسبات، أي مبنى مشكوك بأمره من قبل قاطنيه بجب الكشف عليه هندسياً للتأكد من كونه صالحاً للسكن وليس قابلاً للانهيار في الظروف العادية أو نتيجة هزّة أرضية خفيفة أو متوسطة