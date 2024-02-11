حكم أمهز: إننا في الشهر الأخطر... وهذه الرسالة التي أوصلها عبداللهيان لحزب الله

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جان عزيز لـ #وهلق_شو: من فاوض خارج مجلسي النواب والوزراء الجانب الاسرائيلي لا يحق له الكلام عن التجاوز بالملف الرئاسي
جان عزيز لـ #وهلق_شو: من فاوض خارج مجلسي النواب والوزراء الجانب الاسرائيلي لا يحق له الكلام عن التجاوز بالملف الرئاسي
حسين ايوب لـ #وهلق_شو: الورقة الفرنسية تطلب تفكيك مواقع المقاومة وإنسحاب المقاتلين والمنظومات الصاروخية والقتالية وتفكيك الخيم ونشر 15 ألف جندي في جنوب الليطاني
حسين ايوب لـ #وهلق_شو: الورقة الفرنسية تطلب تفكيك مواقع المقاومة وإنسحاب المقاتلين والمنظومات الصاروخية والقتالية وتفكيك الخيم ونشر 15 ألف جندي في جنوب الليطاني
حسين ايوب لـ #وهلق_شو: لبنان الرسمي تسلم ورقة فرنسية تتضمن طلباً بالانسحاب 10 كيلومتراً عن الخط الازرق
حسين ايوب لـ #وهلق_شو: لبنان الرسمي تسلم ورقة فرنسية تتضمن طلباً بالانسحاب 10 كيلومتراً عن الخط الازرق
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2024-02-11 | 10:42
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