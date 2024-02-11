وصول الرئيس سعد الحريري إلى بيروت للمشاركة في ذكرى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ظهر يوم الاربعاء في الرابع عشر من شباط الحالي

جان عزيز لـ #وهلق_شو: من فاوض خارج مجلسي النواب والوزراء الجانب الاسرائيلي لا يحق له الكلام عن التجاوز بالملف الرئاسي

جان عزيز لـ #وهلق_شو: من فاوض خارج مجلسي النواب والوزراء الجانب الاسرائيلي لا يحق له الكلام عن التجاوز بالملف الرئاسي