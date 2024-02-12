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محليات

قبيسي: القسم على الدستور يبدأ من حماية الحدود لذلك نريد رئيسا وطنيا لبلدنا

2024-02-12 | 03:16
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قبيسي: القسم على الدستور يبدأ من حماية الحدود لذلك نريد رئيسا وطنيا لبلدنا
قبيسي: القسم على الدستور يبدأ من حماية الحدود لذلك نريد رئيسا وطنيا لبلدنا

قبيسي: حوارنا الداخلي ليس فقط للإتفاق بل لوقف التدخلات الخارجية

رأى النائب هاني قبيسي أن "هناك قضية يعيشها أهل الجنوب والبعض لا يعنيه ما يحصل من اعتدءات اسرائيلية على جنوبنا وهذا يدل على عدم وجود قضية واحدة تجمع الشعب اللبناني".

وقال قبيسي خلال حفل تأبيني في بلدة انصار الجنوبية: "إن الموقف الحقيقي الذي يحمي الاوطان هو المقاومة بوجه العدو الصهيوني ورغم كل معاناة اهلنا جراء الاعتداءات الاسرائيلية على قرانا وبلداتنا ما زال شعب المقاومة متمسك بأرضه صامد صابر على كل المعاناة. من هنا توجه التحية لكل الصامدين ولكل من نزح عن بلدته نحن معكم بوجه هذا العدو الذي كرس همجيته وإجرامه في بلدة حولا يقصف المدنيين أمام المسجد قاتلا الأبرياء فكما يفعل في غزة يفعل في جنوب لبنان".

وأضاف: "في بلدنا لبنان المطلوب موقف واحد. وما نراه مع الاسف تخبط وضياع فالقضية يعيشها اهل الجنوب وإذا غادرته ترى الامور طبيعية وكأن البعض لا يعنيه ما يحصل من اعتدءات اسرائيلية على جنوبنا."

وتابع قبيسي: "البعض يعيش حياة طبيعية على مستوى باقي المناطق اللبنانية وهذا يدل على عدم وجود قضية واحدة لكل الشعب اللبناني وهذه نقطة ضعف. نسأل الله أن يوفق الجميع لنصل الى وحدة موقف على مستوى الوطن داعما للمقاومة في مواجهتها للعدو وهذا ما عبرنا عنه كثنائي وطني بوحدة الشعب والجيش والمقاومة لنكون بموقف واحد في مواجهة كل التحديات ففي زمن الصراع على السلطة في الداخل كان هدفنا الأساس ولازال هو الوحدة الوطنية الداخلية التي هي مطلوبة اليوم بل الأولى وجود وحدة سياسية بين جميع الاحزاب والقوى الوطنية فيكون لنا موقف واحد لمواجهة العدو. وإذا توحدت مواقفنا حول القضية فلا نختلف على رئيس للجمهورية ولا على تشكيل حكومة فيصبح لبنان حاملا لرسالة واحدة".

وختم قائلا: "هذا ما ندعو إليه من خلال لغة الحوار وهذا ما كرسه الرئيس نبيه بري بدعواته المتكررة الى الحوار والتلاقي لحل أي مشكلة او استحقاق على مستوى لبنان. فإذا اجتمعنا ووحدنا مواقفنا ننتخب رئيسا للجمهورية. وحوارنا الداخلي ليس فقط للإتفاق بل لوقف التدخلات الخارجية فالجميع يتدخل على مستوى انتخاب الرئيس تدخلات من الشرق ومن الغرب ويجتمعون لإبداء النصائح لبلدنا. هذه التدخلات تدل على ضعف الواقع السياسي الداخلي. وما اريده أن يكون للبنان وحدة موقف حقيقية على المستوى السياسي نتفق على رئيس للجمهورية يحمي الوطن وسيادته لأن القسم على الدستور يبدأ من حماية الحدود. لأجل ذلك نريد رئيسا وطنيا لبلدنا".

قبيسي: القسم على الدستور يبدأ من حماية الحدود لذلك نريد رئيسا وطنيا لبلدنا

محليات

هاني قبيسي

حركة امل

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