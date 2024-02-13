الاخبار: الحريري أبلغ فريقه بأنه سيغادر ولن يبقى في البلد

تقول مصادر مطّلعة لصحيفة الاخبار، إن "الدولاب لم يبرم برمته بعد، وإن الكلام السياسي المرافق لزيارة الرئيس سعد الحريري مبالغ فيه"، كاشفة أن "الحريري أبلغ فريقه بأنه سيغادر ولن يبقى في البلد"، رغمَ إصرار "جماعته" على التسويق لفكرة أن "دولاً خارجية تتفاوض معه للعودة لكنّه يشترط أن تكون هناك خارطة طريق"!