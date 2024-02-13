هل باتت النبطية ضمن دائرة الإستهداف؟

ردّ الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي على تقارير إعلامية "زعمت أن القوة الدولية أبلغت الجيش اللبناني نقلاً عن تل أبيب أنّ مدينة النبطية برمّتها باتت ضمن دائرة الاستهداف"، وقال: "اطلعت على هذه التقارير وبصراحة لست على علم بأي محادثة محددة بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل فيما يتعلق بما تم ذكره".