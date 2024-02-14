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محليات

ماذا في أسرار الصحف؟

2024-02-14 | 01:00
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ماذا في أسرار الصحف؟
ماذا في أسرار الصحف؟

"الانباء": خطوة مالية ستسلك طريقها الى التنفيذ رغم التأخير الذي طرأ في الأيام الماضية

النهار

للمرة الاولى تتخذ الحكومة اللبنانية موقفاً من النازحين برفضها طلباً من قبرص لإعادة 116 مهاجراً سورياً جرى إنقاذهم قبالة سواحلها تقول قبرص أنهم انطلقوا من الشواطىء اللبنانية.

 

ردّد مرجع سياسي بارز أمام حلقة ضيقة من المقربين منه، أنه متخوف من الأسبوعين المقبلين، وتحديداً مما يجري في غزّة، وقد ردّد أكثر من مرة: “خلّوا عيونكن على رفح

 

لوحظ أن أحد المبعوثين والممثلين لمرجعية حكومية سابقة في الخارج، يقوم بدور مفصلي في هذه المرحلة ويُعتبر من أبرز المقربين للمرجعية في ظل الدور الذي يضطلع به في الداخل والخارج.

 

الجمهورية

 

تمنى أحد المسؤولين في رده على أحد الموفدين بأن ينزع صفة المبادرة عن اقتراحاته إن لم تتناول مصير منطقة حساسة.

 

توقفت أوساط سياسية أمام تقاطع قوى مختلفة من البيئة نفسها حول أن الأزمة تتجاوز الشغور الرئاسي.

 

إستبعدت أوساط سياسية إنتخاب رئيس قبل دخول غزة في هدنة.

 

 البناء

تابعت سفارة غربية تلعب حكومتها دور الوسيط في ملف الحدود الجنوبية للبنان بدقة تفاصيل كلام السيد حسن نصرالله وطلبت من عدد من أصدقائها من السياسيين والإعلاميين تزويدها بنصوص عن تحليلاتهم وتفسيراتهم للمعادلات التي تضمنتها محددة أسئلة تريد جواباً عليها هي: هل يمكن فهم مطالب معينة يربط بها وقف النار على الحدود؟ هل أجاب على التهديد الإسرائيلي بتهديد وما هو سقفه؟ ماذا عن اشارته للدور الإيراني، هل يفهم من كلامه سقف زمني لصمود غزة؟ هل تضمنت كلمته تلميحاً لمعادلات محددة في الميدان، هل من إشارات إيجابية عن المفاوضات، هل تحدث عن إعادة الإعمار؟

 

أشارت مصادر أمنية فلسطينية إلى أن ضباطاً من أجهزة السلطة انتقلوا من رام الله الى عمان، حيث يخضعون لدورة تدريبية على تشكيل أجهزة أمنية جديدة في غزة يجري وضع هيكليتها وتوزيع المهام القيادية فيها بين الضباط. وقالت المصادر إن الدورات تتم بإشراف أميركي وبريطاني وترافقها ورش عمل على تجهيزات تقنية حديثة لإدارة المعابر والتنصت ومتابعة ملفات الأنفاق والصواريخ.

 

اللواء

لم تنقطع الاتصالات بين سفيرة دولة كبرى وفريق لبناني وازن، عبر قناة اتصال متفق عليها.

لم تحرك الأجهزة الرسمية المعنية بمساعدة أو التعويض عن المتضررين في القرى الجنوبية الحدودية بما يتناسب مع الخسائر بعد.

يتخوف مودعون، لا سيما أصحاب الودائع فوق «300» ألف دولار من انعكاسات سلبية لخطة دمج المصارف على  ودائعهم.

 

نداء الوطن

ـ يحكى عن منحة دولية ستصل إلى وزارة خدماتية لكن ثمة خشية من توزيعها وفق أجندات سياسية لا تراعي الحاجات العامة.

ـ حاولت شخصية شمالية تعاطت الشأن العام سابقاً التقريب في وجهات النظر بين مرشح للرئاسة ورئيس كتلة لكن الأخير رفض أي وساطة في هذا الشأن.

ـ يتردد أنّ رئاسة الحكومة تبدي انزعاجها من تنصّل حاكم مصرف لبنان من مشروع هيكلة المصارف، بشكل يخدم معارضي المشروع لا سيما أصحاب المصارف.

 

الأنباء

هل من إيجابية؟

تصريحات رسمية تقلّل من أهمية الأجواء الإيجابية في الساعات الماضية على خط الأوضاع الميدانية.

خطوة الى التنفيذ

خطوة مالية ستسلك طريقها الى التنفيذ رغم التأخير الذي طرأ في الأيام الماضية.

ماذا في أسرار الصحف؟

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قال الرئيس سعد الحريري امام الوفود المحتشدة في بيت الوسط: "كان مشروع الرئيس الحريري الاعتدال، واستشهد لانه كان صاحب مشروع".

07:03

بالفيديو - الحريري أمام الحشود من بيت الوسط: قولوا للجميع انكم رجعتم الى الساحة


قال الرئيس سعد الحريري امام الوفود المحتشدة في بيت الوسط: "كان مشروع الرئيس الحريري الاعتدال، واستشهد لانه كان صاحب مشروع".

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