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مراسل الجديد: غارة إسرائيلية بصاروخين تستهدف منطقة "حي المسلخ" في النبطية
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية بصاروخين تستهدف منطقة "حي المسلخ" في النبطية
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مراسلة الجديد تُطلعنا على أبرز المستجدات في بيت الوسط
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