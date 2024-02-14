صفي الدين: الرد سيكون بالمستوى المطلوب والمناسب
أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين في احتفال تابيني، أن "العدوان الذي حصل اليوم في الجنوب اللبناني والذي استشهد جراءه عدد من المدنيين والأطفال لا يمكن أن يمر من دون رد على الإطلاق، حتماً سيكون هناك رد وهذا الرد سيكون بالمستوى المطلوب والمناسب".
وأضاف: "إذا كان البعض يتخيل أن في إمكانه أن يحقّق الآن أهدافاً وغايات عجز عن تحقيقها في 2006 أو خلال سنوات المعادلات بين 2006 و 2023، نقول له أنت مخطئ مرة أخرى، لن يتمكن العدو من أن يحقق أياً من هذه الأهداف. مازلنا هذه المقاومة القوية المقتدرة الحاضرة في كل الجبهات".