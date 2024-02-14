حزب الله ينعي الشهيد إبراهيم علي الدبق من بلدة كونين الجنوبية

مراسلة الجديد من بيت الوسط: الرئيس الحريري دعا القوات خلال لقائه وفد الجمهورية القوية الى انتخاب رئيس بغض النظر على الاسم او الانتماء السياسي لأن الفراغ قاتل ويُفقد المسيحيين مواقعَهم السياسية