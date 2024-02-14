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محليات

البيت الأبيض يحذّر من نفاد ذخيرة الجيش الأوكراني

2024-02-14 | 14:23
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البيت الأبيض يحذّر من نفاد ذخيرة الجيش الأوكراني
البيت الأبيض يحذّر من نفاد ذخيرة الجيش الأوكراني

حذّر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، الأربعاء، من أن ذخيرة الجيش الأوكراني بدأت تنفد في ظل عرقلة الجمهوريين في الكونغرس حزمة مساعدات ضخمة طلبتها الإدارة الديموقراطية للرئيس جو بايدن.

وحضّ سوليفان مجلس النواب الخاضع لهيمنة الجمهوريين على أن يحذو حذو مجلس الشيوخ ويقرّ حزمة المساعدات بمليارات الدولارات في أسرع وقت.

وقال للصحفيين خلال إيجاز في البيت الأبيض: "لا يمكننا الانتظار أكثر. يدفع الشعب الأوكراني ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية الثمن كل يوم".

وأضاف: "المخاطر تزداد. يزداد ثمن عدم التحرّك أيضا كل يوم".

وتابع: "نتلقى بشكل متزايد تقارير عن قيام القوات الأوكرانية بالتقنين في الذخيرة أو حتى نفادها على الخطوط الأمامية فيما تواصل القوات الروسية هجماتها سواء برّا، أو عبر محاولة استنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية".

البيت الأبيض يحذّر من نفاد ذخيرة الجيش الأوكراني

محليات

الجيش الأوكراني

البيت الأبيض

أوكرانيا

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