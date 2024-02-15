الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

لبنان يتأثر بمنخفض جوي حتى مطلع الاسبوع المقبل

2024-02-15 | 01:43
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لبنان يتأثر بمنخفض جوي حتى مطلع الاسبوع المقبل
لبنان يتأثر بمنخفض جوي حتى مطلع الاسبوع المقبل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوّي متمركز جنوب غرب تركيا مصحوباً بكتل هوائية باردة ويؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة، رياح ناشطة، أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة أحياناً ،كما تتساقط الثلوج على المرتفعات ويستمر تأثيره حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وحذرت من احتمال تشكل السيول على الطرقات بسبب غزارة الأمطار ومن سلوك الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و ١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و ١٣درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة، يتوقع حدوث انفراجات خلال الفترة الصباحية ثم تعود الأمطار لتتساقط بشكل متفرق و تشتدّ غزارتها اعتبارا من الظهر مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق خلال النهار ويتدنى تدريجياً مستوى تساقطها ليلاً ليلامس ال ١٥٠٠ متر صباح الجمعة.

الجمعة: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية على الساحل، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خاصة في المناطق الجنوبية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل أحيانا الى ٦٠كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق.

السبت: غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر يدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خاصة جنوب البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج نهاراً على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً ليلامس ال ١٤٠٠ متر.
 
لبنان يتأثر بمنخفض جوي حتى مطلع الاسبوع المقبل

محليات

مصلحة الارصاد الجوية

الطقس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
طوني فرنجية: الطفل حسين عامر خرج حيّاً ليشهد على إجرام العدو وبطشه
نداء الوطن: دعوات دولية للتهدئة منعاً لتوسع الصراع

اقرأ ايضا في محليات

بري يستنكر العدوان الاسرائيلي على النبطية: الدماء التي أزهقت هي برسم الموفدين الدوليين والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان
05:41

بري يستنكر العدوان الاسرائيلي على النبطية: الدماء التي أزهقت هي برسم الموفدين الدوليين والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان

دان رئيس مجلس النواب نبيه بري المجزرة التي إرتكبتها إسرائيل ليل أمس في مدينة النبطية والتي ذهب ضحيتها أكثر من 10 شهداء وعدد كبير من الجرحى جلهم من النساء والأطفال.

05:41

بري يستنكر العدوان الاسرائيلي على النبطية: الدماء التي أزهقت هي برسم الموفدين الدوليين والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان

دان رئيس مجلس النواب نبيه بري المجزرة التي إرتكبتها إسرائيل ليل أمس في مدينة النبطية والتي ذهب ضحيتها أكثر من 10 شهداء وعدد كبير من الجرحى جلهم من النساء والأطفال.

سامي الجميّل: الحجج الإسرائيلية لاستهداف المدنيين مدانة
05:28

سامي الجميّل: الحجج الإسرائيلية لاستهداف المدنيين مدانة

كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على منصة "إكس":" كل الحجج الإسرائيلية لاستهداف المدنيين مرفوضة ومدانة وفاتورة نظرية "إسناد غزة" و "إلهاء اسرائيل" لا يجوز ان يسددها اللبنانيون الأبرياء. يدفع أهل الجنوب يوميا من دمهم وأرواحهم وأرزاقهم ثمن حرب يفرضها عليهم حزب الله بقرار أحادي. بالأمس كان دور النبطية التي سقط فيها أطفال وأمهات شهداء نقدم كل التعازي لأهاليهم".

05:28

سامي الجميّل: الحجج الإسرائيلية لاستهداف المدنيين مدانة

كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على منصة "إكس":" كل الحجج الإسرائيلية لاستهداف المدنيين مرفوضة ومدانة وفاتورة نظرية "إسناد غزة" و "إلهاء اسرائيل" لا يجوز ان يسددها اللبنانيون الأبرياء. يدفع أهل الجنوب يوميا من دمهم وأرواحهم وأرزاقهم ثمن حرب يفرضها عليهم حزب الله بقرار أحادي. بالأمس كان دور النبطية التي سقط فيها أطفال وأمهات شهداء نقدم كل التعازي لأهاليهم".

هويدا الترك : نعوّل على صمود أهالي منطقة النبطية
Play
05:23
Play

هويدا الترك : نعوّل على صمود أهالي منطقة النبطية

هويدا الترك : نعوّل على صمود أهالي منطقة النبطية

05:23

هويدا الترك : نعوّل على صمود أهالي منطقة النبطية

هويدا الترك : نعوّل على صمود أهالي منطقة النبطية

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024