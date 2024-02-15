لبنان يتأثر بمنخفض جوي حتى مطلع الاسبوع المقبل

وحذرت من احتمال تشكل السيول على الطرقات بسبب غزارة الأمطار ومن سلوك الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج.ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و ١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و ١٣درجة.الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة، يتوقع حدوث انفراجات خلال الفترة الصباحية ثم تعود الأمطار لتتساقط بشكل متفرق و تشتدّ غزارتها اعتبارا من الظهر مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق خلال النهار ويتدنى تدريجياً مستوى تساقطها ليلاً ليلامس ال ١٥٠٠ متر صباح الجمعة.الجمعة: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية على الساحل، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خاصة في المناطق الجنوبية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل أحيانا الى ٦٠كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق.السبت: غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر يدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خاصة جنوب البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج نهاراً على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً ليلامس ال ١٤٠٠ متر.