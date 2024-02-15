بالفيديو - الدمار الذي خلّفته الغارات الاسرائيلية على النبطية ليل أمس

الدمار الذي خلّفته الغارات الاسرائيلية على النبطية ليل أمس pic.twitter.com/3VTHwAIago
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 15, 2024
الدمار الذي خلّفته الغارات الاسرائيلية على النبطية ليل أمس pic.twitter.com/3VTHwAIago
دان رئيس مجلس النواب نبيه بري المجزرة التي إرتكبتها إسرائيل ليل أمس في مدينة النبطية والتي ذهب ضحيتها أكثر من 10 شهداء وعدد كبير من الجرحى جلهم من النساء والأطفال.
كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على منصة "إكس":" كل الحجج الإسرائيلية لاستهداف المدنيين مرفوضة ومدانة وفاتورة نظرية "إسناد غزة" و "إلهاء اسرائيل" لا يجوز ان يسددها اللبنانيون الأبرياء. يدفع أهل الجنوب يوميا من دمهم وأرواحهم وأرزاقهم ثمن حرب يفرضها عليهم حزب الله بقرار أحادي. بالأمس كان دور النبطية التي سقط فيها أطفال وأمهات شهداء نقدم كل التعازي لأهاليهم".
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