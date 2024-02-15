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محليات

بالفيديو - الدمار الذي خلّفته الغارات الاسرائيلية على النبطية ليل أمس

2024-02-15 | 02:16
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بالفيديو - الدمار الذي خلّفته الغارات الاسرائيلية على النبطية ليل أمس
بالفيديو - الدمار الذي خلّفته الغارات الاسرائيلية على النبطية ليل أمس

بالفيديو - الدمار الذي خلّفته الغارات الاسرائيلية على النبطية ليل أمس

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بالفيديو - الدمار الذي خلّفته الغارات الاسرائيلية على النبطية ليل أمس

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