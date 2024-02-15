بري يستنكر العدوان الاسرائيلي على النبطية: الدماء التي أزهقت هي برسم الموفدين الدوليين والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان

دان رئيس مجلس النواب نبيه بري المجزرة التي إرتكبتها إسرائيل ليل أمس في مدينة النبطية والتي ذهب ضحيتها أكثر من 10 شهداء وعدد كبير من الجرحى جلهم من النساء والأطفال.

وقال بري: مجزرة جديدة يضيفها المستويين السياسي والعسكري في الكيان الإسرائيلي الى سجله الحافل بالقتل والإرهاب وحروب الإبادة من خلال العدوان الجبان الذي إستهدف الآمنين في مدينة النبطية.



وأضاف: إن تلك المجزرة التي إرتُكبت مع سبق الإصرار والترصد ، إن دلت على شيء إنما تدل على الطبيعة العدوانية والعنصرية لهذا العدو الذي لم يعد خافياً أنه على نقيض في أدائه ونهجه مع كل ما هو إنساني، وأن بنك أهدافه المعلن والخفي هم المدنيون وكل مقومات الحياة في وطننا ومنطقتنا.



وتابع بري: إن الدماء التي أزهقت في النبطية وقبلها في حولا والصوانة وعدشيت هي برسم الموفدين الدوليين والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ، لا لتدين وتستنكر إنما لتتحرك بشكل عاجل وفوري لوقف آلة القتل الاسرائيلية وكبح جماح قادة كيان الإحتلال الذين يأخذون المنطقة نحو حرب لا يحمد عقباها.



وختم بري: الرحمة للشهداء وأحر التعازي لذويهم والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل.