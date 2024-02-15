بالصور - لقاء بري - الحريري في عين التينة

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الطيران الحربي المعادي أغار بعد منتصف الليل على منازل في بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا ويارين في القطاع الغربي ادت الى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.
ذكرت صحيفة "نداء الوطن" أن "هموم الأمن السيبراني حطّت مجدداً في مجلس النواب، وهذه المرة على طاولة لجنة التكنولوجيا المعلوماتية التي اجتمعت أمس مع مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، في محاولة جديدة للإجابة على السؤال الذي وصفه رئيس اللجنة النائب طوني فرنجية بـ "القطبة المخفية": من خرق أنظمة المطار المعلوماتية في 7 كانون الثاني الماضي".
علمت "الجمهورية" أن "الرئيس سعد الحريري تلقى اتصالا من الرئيس ميشال عون فقط ولم يتلق اي اتصال من القادة المسيحيين لا سمير جعجع ولا جبران باسيل لكن وفد حزب القوات اللبنانية كان الأبرز وفق مشهدية الوفود الرسمية الحزبية ووفق المعلومات ان الرسالة الابرز ان لم نقل النصيحة الابرز فقد توجه بها الحريري للمسيحيين وتحديدا لوفد حزب القوات اللبنانية محذراً اياهم من ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس متخوفاً من فقدان المسيحيين مراكزهم في الدولة يوما بعد يوم.. وضمناً كأنه عنى رئاسة الجمهورية".