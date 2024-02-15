حزب الله :استهدفنا عند الساعة 21:15 من ‏مساء اليوم ثكنة كريات شمونة بعدد من صواريخ فلق وحققنا فيها ‏إصابات مباشرة

حزب الله : استهدفنا عند الساعة 21:15 من ‏مساء اليوم ثكنة كريات شمونة بعدد من صواريخ فلق وحققنا فيها ‏إصابات مباشرة