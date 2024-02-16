العدوّ يوسّع إستهدافاته.. شهداء وأضرار جسيمة في الممتلكات

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الطيران الحربي المعادي أغار بعد منتصف الليل على منازل في بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا ويارين في القطاع الغربي ادت الى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.

وأغار فجراً على بلدات القنطرة ودير سريان ومحيط وادي السلوقي وأدت الغارة على منزل في بلدة القنطرة الى إستشهاد 3 شبان، وعملت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على سحب الجثث ونقلها الى المستشفيات في المنطقة.

وقد نعت حركة أمل ثلاثة شهداء في بيان.

والشهداء هم: "علي حسن عيسى (فلاح) من بلدة جبشيت ( مواليد 1971). محمد حسين سعيد (أبو مريم) من بلدة القصيبة (مواليد 1995). قاسم نزار برو (مصطفى) من بلدة الشرقية (مواليد 1996".

في السياق، صدر عن حزب الله البيان التالي: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مصطفى خضر قصير "حيدر الكرار" مواليد عام ١٩٩١ من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

كما صدر عن الحزب بيان آخر جاء فيه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد علي درويش "مهدي" مواليد عام ١٩٩٥ من بلدة صربين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".