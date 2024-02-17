مرجع سياسي لـ "الجمهورية": لبنان لا يُريد الحرب.. وتحذيرٌ من الفخ الإسرائيليّ

أكّد مرجع سياسي لـ "الجمهورية" أنّ "لبنان لا يسعى الى الحرب، بل لا يريدها، الّا انّ اسرائيل، ومن خلال تكثيف اعتداءاتها على لبنان واستهدافها المدنيين في القرى والبلدات الجنوبية، اضافة الى توسيع نطاق اعتداءاتها، تسعى جاهدة لأن تجرّ لبنان الى حرب".