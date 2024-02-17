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محليات

مرجع سياسي لـ "الجمهورية": لبنان لا يُريد الحرب.. وتحذيرٌ من الفخ الإسرائيليّ

2024-02-17 | 01:36
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مرجع سياسي لـ &quot;الجمهورية&quot;: لبنان لا يُريد الحرب.. وتحذيرٌ من الفخ الإسرائيليّ
مرجع سياسي لـ "الجمهورية": لبنان لا يُريد الحرب.. وتحذيرٌ من الفخ الإسرائيليّ

أكّد مرجع سياسي لـ "الجمهورية" أنّ "لبنان لا يسعى الى الحرب، بل لا يريدها، الّا انّ اسرائيل، ومن خلال تكثيف اعتداءاتها على لبنان واستهدافها المدنيين في القرى والبلدات الجنوبية، اضافة الى توسيع نطاق اعتداءاتها، تسعى جاهدة لأن تجرّ لبنان الى حرب".

ولفت المرجع الى "انّ اسرائيل تريد توسيع الحرب من غزة الى لبنان، ونحن ندرك أن لا مصلحة للبنان بالسقوط في الفخ الاسرائيلي والانزلاق الى حرب، ولن نحقق لاسرائيل ما تريده"، وقال: "حتى الآن الامور ما زالت تحت السيطرة، ومقاومة حزب الله لم تخرج بعد عن قواعد الاشتباك. في الخلاصة لبنان لا يريد الحرب ولن يبادر الى الحرب، ولكن إن فُرضت هذه الحرب وحاول العدو ان يشنّ عدواناً على لبنان فسنكون جميعنا في خط المقاومة والدفاع عن بلدنا".
مرجع سياسي لـ "الجمهورية": لبنان لا يُريد الحرب.. وتحذيرٌ من الفخ الإسرائيليّ

محليات

الجمهورية

حزب الله

جنوب لبنان

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