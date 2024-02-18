البطريرك الراعي خلال ترؤسه عظة قداس الأحد: البطولة ليست في صنع الحرب إنّما بتجنبها

البطريرك الراعي خلال ترؤسه عظة قداس الأحد: البطولة ليست في صنع الحرب إنّما بتجنبها