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الراعي: لا يمكن الاستمرار بهذه الحالة من التباعد واللاثقة المتبادلَين التي تعطّل حياة الدولة، وليضع الجميع هدف بناء الوحدة الوطنيّة فوق كلّ شيء
2024-02-18 | 03:53
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الراعي: لا يمكن الاستمرار بهذه الحالة من التباعد واللاثقة المتبادلَين التي تعطّل حياة الدولة، وليضع الجميع هدف بناء الوحدة الوطنيّة فوق كلّ شيء
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الراعي: لا يمكن الاستمرار بهذه الحالة من التباعد واللاثقة المتبادلَين التي تعطّل حياة الدولة، وليضع الجميع هدف بناء الوحدة الوطنيّة فوق كلّ شيء
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بالفيديو - مشاهد من انفجار ٤ آب لم تعرض سابقاً يوثقها ناشط على موقع "اكس"
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