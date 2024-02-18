الراعي : البطولة ليست في صنع الحرب انما بتجنبها

الراعي :لا يمكن الاستمرار في هذه الحالة من التباعد واللاثقة المتبادلين التي تعطل حياة الدولة والمجتمع

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترؤسه عظة الأحد أن "تطور الاسلحة حمّل الشعوب على حملها فالحرب تولد الحرب والدمار وتشريد المواطنين على الطرقات وعلمنا الرب أن نستبدل شريعة العين بالعين والسن بالسن بشريعة المحبة".

وأضاف الراعي : "البطولة ليست في صنع الحرب بالأسلحة المتطورة انما البطولة في العقل وتجنب الحرب وصنع السلام".

وتابع: "لبنان مؤلف من 18 طائفة دينية اي من المؤمنين بالله وهذا الايمان يفرض عليهم ان تكون علاقاتهم ببعض متسمة بالمحبة فإذا لم تكن كذلك أنهم يكذبون على بعضهم".

وأكد أنه "لا يمكن الاستمرار في هذه الحالة من التباعد واللاثقة المتبادلين التي تعطل حياة الدولة والمجتمع فليضع الجميع فوق كل شي بناء الوحدة الوطنية بسبل جديدة ولغة جديدة، خصوصا الولاء لوطننا لبنان".