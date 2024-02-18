بالأسلحة الصاروخية و"بركان".. سلسلة ضربات لحزب الله ضدّ مواقع "الجيش الإسرائيلي"

صدر عن حزب الله 7 بيانات جديدة جاء فيها:



"- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:45) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 ‏تموضعاً لجنود العدو في مستعمرة إيفن مناحيم بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة ‏وأوقعوا الجنود بين قتيلٍ وجريح.‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:45) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 ‏‏تموضعاً لجنود العدو في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (2:50) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 ‏تموضعاً ‏لجنود العدو في مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة.‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:15) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 ‏مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستوطنة يارؤون وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (15:35) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 ‏موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة.‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (15:45) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 ‏وللمرة الثانية موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتم إصابته ‏إصابةً مباشرة.‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (15:50) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة".‏