"- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:45) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 تموضعاً لجنود العدو في مستعمرة إيفن مناحيم بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة وأوقعوا الجنود بين قتيلٍ وجريح.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:45) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 تموضعاً لجنود العدو في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (2:50) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 تموضعاً لجنود العدو في مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:15) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستوطنة يارؤون وحققوا فيه إصابات مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (15:35) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (15:45) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 وللمرة الثانية موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتم إصابته إصابةً مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (15:50) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة".