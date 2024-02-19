الحريري غادر بيروت... والسبب "فيتو" صحيفة الديار تفصح عن هذه المعلومات!

قالت مصادر واكبت عن كثب زيارة رئيس تيار المستقبل والحكومة الأسبق سعد الحريري لـ صحيفة "الديار" على الرغم من أن زيارة الحريري كانت مختلفة هذا العام وحراك الزيارة كان لتوجيه مجموعة من الرسائل للداخل والخارج، ومفادها ان الحريري لا يزال الزعيم السني الاوحد ودون منازع. الا ان "الفيتو" السعودي عليه لا يزال على حاله وحتى اقوى من ارادة شارعه. وهو يدرك ذلك تماما لذلك لن يحاول مواجهة هكذا «فيتو»، بل على العكس سيحاول مراكمة الرسائل الايجابية تجاه الرياض، متكئا على دعم دولي اميركي- فرنسي- روسي يعتقد انه سيخدمه في مرحلة من المراحل، ما يسمح بعودته الى الحياة السياسية".