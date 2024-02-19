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محليات

مصادر دبلوماسية لـ "الأخبار": فجوة كبيرة بين الخارج وحزب الله... الوفود لم تحقق شيئاً!

2024-02-19 | 01:24
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مصادر دبلوماسية لـ &quot;الأخبار&quot;: فجوة كبيرة بين الخارج وحزب الله... الوفود لم تحقق شيئاً!
مصادر دبلوماسية لـ "الأخبار": فجوة كبيرة بين الخارج وحزب الله... الوفود لم تحقق شيئاً!

جاء في صحيفة "الأخبار":

قالت مصادر دبلوماسية إن "كل الحراك الخارجي تجاه لبنان لن يتحقق منه شيء"، معتبرة أن "المبعوثين الفرنسي والاميركي ولا سيما، الأوروبيين، أثبتوا فشلهم في التعامل مع الملف اللبناني، بسبب عدم فهمهم لعقل حزب الله في إدارة المعركة، وهم لم يستطيعوا التأثير في قراره، خصوصاً أن الحزب يرى أن دوافعهم نابعة من المصلحة الإسرائيلية ولم يفهموا طبيعة المحدّد الحاسم الذي يمنع الحزب من فتح المسار السياسي".

 

واعتبرت المصادر في حديث لـ"الأخبار"، أن "هناك فجوة كبيرة بين الخارج والحزب، علماً أن هناك فارقاً بين التعامل الأوروبي والأميركي. فالأميركيون يدركون أن هناك استحالة في دفع حزب الله إلى وقف إطلاق النار، لذا ترتكز مواكبتهم على ضبط إيقاع النار ما دامت لا توجد فرصة لإيقافه".

وقالت: "هوكشتين يملك تصوراً للحل ينطلق من حل النزاع على الحدود البرية، لكنه أدرك أن ذلك غير ممكن في هذا التوقيت، وأن لا مجال لأي كلام بحل للجبهة الجنوبية بمعزل عن غزة. وهو السقف الذي وضعه الحزب ولا تراجع عنه".

وفي السياق، لفتت أوساط سياسية إلى أن "أجندة لبنان الدبلوماسية خالية، وحتى الآن لم تتبلغ أيّ من القوى السياسية طلبات لمواعيد زيارات"، وأنه في حال "طرأت زيارات لموفدين دوليين فإنها ستكون في إطار متابعة التوترات الحاصلة في الجنوب، في ظل التخوف من تطورها إلى عمل عسكري كبير وليس بسبب وجود مقترحات جديدة للحل".

مصادر دبلوماسية لـ "الأخبار": فجوة كبيرة بين الخارج وحزب الله... الوفود لم تحقق شيئاً!

محليات

حزب الله

الحراك الدولي

لبنان

جنوب لبنان

هوكشتاين

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