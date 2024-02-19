عضو المجلس المركزي الفلسطيني هيثم زعيتر لـ #هنا_بيروت: قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم الاعتراف بدولة فلسطينية ليس مفاجئاً فهي مكوّنة بأغلبيتها من اليمين المتطرف

رئيس الجمهورية السابق ميشال عون: لسنا مرتبطين مع غزة بمعاهدة دفاع ومن يمكنه ربط الجبهات هو جامعة الدول العربية لكن قسما من الشعب اللبناني قام بخياره والحكومة عاجزة عن أخذ موقف والإنتصار يكون للوطن وليس لقسم منه