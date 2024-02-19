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محليات

جعجع عن دعوة الهيئات الناخبة: التذرُّع بالوضع العسكري في الجنوب لإكمال شلل البلد ليس مقبولًا على الإطلاق

2024-02-19 | 09:16
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جعجع عن دعوة الهيئات الناخبة: التذرُّع بالوضع العسكري في الجنوب لإكمال شلل البلد ليس مقبولًا على الإطلاق
جعجع عن دعوة الهيئات الناخبة: التذرُّع بالوضع العسكري في الجنوب لإكمال شلل البلد ليس مقبولًا على الإطلاق


تنتهي في آخر شهر أيار ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وندرك تمام الإدراك أن مناطق واسعة من جنوب لبنان تشهد أعمالاً عسكرية تحول دون إتمام الإنتخابات فيها، ولكن في الوقت عينه، لا نستطيع ترك البلد في حالة شلل تام على هذا المستوى من السلطات المهمة ودورها المحوري حيال الناس.
من هذا المنطلق، وبما أن قانون الإنتخابات البلدية والاختيارية يقتضي دعوة الهيئات الناخبة أقله، قبل 90 يومًا من موعد هذا الاستحقاق، ما يتطلّب من وزير الداخلية إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 26 من الشهر الحالي. أما التذرُّع بالوضع العسكري في الجنوب لإكمال شلل البلد فهذا ليس مقبولًا على الإطلاق.
نستطيع التفكير بتأجيل الانتخابات في البلدات التي تشهد عمليات عسكرية كونها تعيش ظرفًا قاهرًا، ولكن هذا لا يعني ترك البلد مرة من جديد من دون إنتخابات بلدية.
إنّ الكثير من  البلديات أصبحت منحلة، والغالبية الأخرى أصابها الشلل والملل جراء التمديد، من هنا ضرورة حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المحدّد بعيدًا من أي تمديد جديد، رغم  الظروف العسكرية المؤسفة التي تعيشها بعض مناطق الجنوب.
جعجع عن دعوة الهيئات الناخبة: التذرُّع بالوضع العسكري في الجنوب لإكمال شلل البلد ليس مقبولًا على الإطلاق

محليات

سمير جعجع

الانتخابات البلدية

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