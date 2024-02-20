مصادر للجمهورية عن دعوة بري إلى جلسة انتخاب رئيس: "لا في مشاورات ولا في سيبانة أو ام قليبانة"

لا تعكس عين التينة وجود أي مبادرات جديدة لدى الرئيس بري، كما لا تؤكّد ما قيل عن مشاورات يجريها رئيس المجلس النيابي تمهيداً لدعوته الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في ما سُمّيت «سيبانة رمضان». وحسمت ذلك مصادر موثوقة بقولها لـ«الجمهورية»: «لا في مشاورات ولا في سيبانة او ام قليبانة».