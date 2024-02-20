اليابان: وزراء نقل مجموعة السبع يعقدون اجتماعا عبر الإنترنت بشأن أزمة البحر الأحمر
أعلنت وزارة النقل اليابانية أن وزراء النقل في دول مجموعة السبع سيعقدون مؤتمرا عبر الإنترنت الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش اليوم، لبحث أزمة البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة البحرية، بحسب "رويترز".
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية ومنتدى النقل الدولي ستنضم إلى ممثلين من المجموعة لتبادل المعلومات ومناقشة بيان مشترك محتمل.
وتضم مجموعة السبع إلى جانب اليابان الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا.