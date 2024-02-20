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محليات

الطقس غدا يستقر تدريجياً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2024-02-20 | 03:41
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الطقس غدا يستقر تدريجياً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
الطقس غدا يستقر تدريجياً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال امطار خفيفة فترة قبل الظهر بخاصة على الساحل، يستقر الطقس تدريجيا ويتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بينما تستقر على الساحل. نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1700 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.
وجاء في النشرة الآتي :

-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع أمطار خفيفة متفرفة حتى ظهر يوم الأربعاء، حيث يستقر تدريجيا  فتعود درجات الحرارة للارتفاع بحيث من المتوقع ان تتخطى معدلاتها الموسمية خلال الايام المقبلة.
نحذر : من سلوك الطرق الجبلية فوق ال 1700 متر بسبب تكون الجليد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط  في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات مع ارتفاع في درجات الحرارة ، تهطل أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية بدءا من بعد الظهر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر.
الأربعاء:  غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال امطار خفيفة فترة قبل الظهر بخاصة على الساحل ، يستقر الطقس تدريجيا ويتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بينما تستقر على الساحل. نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1700 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.
الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة خصوصا على المرتفعات وفي الداخل، نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1800 متر ليلا وفي ساعات الصباح الاولى.
الجمعة:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح الشمالية خلال النهار بخاصة في المناطق الجنوبية.
الطقس غدا يستقر تدريجياً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

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