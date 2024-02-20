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محليات

قوى الأمن: تعميم صورة الرأس المدبّر لعصابة سلب بقوّة السّلاح وانتحال صفة أمنية

2024-02-20 | 03:21
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قوى الأمن: تعميم صورة الرأس المدبّر لعصابة سلب بقوّة السّلاح وانتحال صفة أمنية
قوى الأمن: تعميم صورة الرأس المدبّر لعصابة سلب بقوّة السّلاح وانتحال صفة أمنية

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة والسلب بقوة السّلاح في مختلف المناطق اللبنانية، كُلِّفَت القطعات المختصّة بتكثيف جهودها ودورياتها في المناطق التي تكثر فيها تلك العمليات، حيث تمكّنت شعبة المعلومات من رصد عصابة ينفّذ أفرادها عمليات سلب بقوّة السّلاح، منتَحلين صفة أمنية ومستخدمين سيارة نوع "تويوتا كورولا" لون أسود زجاجها حاجب للرؤية، ويستهدفون المواطنين وعمّال التوصيلات ال "Delivery" في مناطق مختلفة من محافظتي بيروت وجبل لبنان.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف أفراد العصابة المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّاتهم، ومن بينهم الرأس المدبّر للعصابة، وهو المدعو: ا. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني)

بتاريخ 5-2-2024 وبعد متابعة ومراقبة دقيقة، رصدته القوّة الخاصّة التّابعة للشّعبة، على متن سيّارة "التويوتا" في رومية، حيث عملت على توقيفه بكمين محكم وضبطت السّيّارة، ومستندات مزوّرة.
قوى الأمن: تعميم صورة الرأس المدبّر لعصابة سلب بقوّة السّلاح وانتحال صفة أمنية

محليات

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