اتفاق يعزز الإرث الفرنسي في السوق اللبناني..Monoprix تعود إلى لبنان بالشراكة مع مجموعة غراي ماكنزي ريتايل

في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية والانفتاح إلى أسواق عالمية، وقّعت مجموعة غراي ماكنزي ريتايل رسمياً اتفاقية امتياز مع سلسلة متاجر مونوبري الفرنسية العريقة، ترتكز على إدارة العمليات الخاصة بالشركة في لبنان والتوسّع من خلال فتح متاجر جديدة للعلامة، التي تعتزم أن يتمّ أوّلها خلال هذا العام.

أتت هذه الشراكة نتيجة نجاح سلسلة متاجر التجزئة الفرنسية التي تتواجد في حوالي 85% من البلدات الفرنسية وتنتشر في عدة بلدان شرق أوسطية وشمال إفريقيّة، في إثبات وجودها في السوق اللبناني سابقاً، لتستقطب مجدّداً عشاق المنتجات الفرنسية، من خلال تقديمها الإرث الفرنسي العريق من مواد غذائية وغير غذائية، للسوق المحلي.



بالمناسبة تحدّث رئيس مجموعة غراي ماكنزي ريتايل الأستاذ حسان عزّ الدين قائلاً :" يسعدنا أن نعلن اليوم عن هذه الشراكة الجديدة التي نجدّد من خلالها التزامنا المستمر باستقطاب أهمّ العلامات التجارية إلى السوق اللبناني ومدّ المستهلكين بتجربة تسوّق عالمية فريدة، هذه المرّة فرنسية". وأضاف :" يرتكز هدفنا بشكل أساسي من خلال الاستراتيجية التوسعية على الحفاظ على مكانة لبنان كسوق ريادي تتنوّع فيه المنتجات عالية الجودة من أبرز الأسواق، آملين أن تحمل معها المزيد من التقدّم للسوق اللبناني ليستمرّ بمواكبة أهمّ الأسواق العالمية في قطاع التجزئة فيعيد إلى لبنان مكانته المميزة".