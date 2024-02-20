اتفاق يعزز الإرث الفرنسي في السوق اللبناني..Monoprix تعود إلى لبنان بالشراكة مع مجموعة غراي ماكنزي ريتايل

أتت هذه الشراكة نتيجة نجاح سلسلة متاجر التجزئة الفرنسية التي تتواجد في حوالي 85% من البلدات الفرنسية وتنتشر في عدة بلدان شرق أوسطية وشمال إفريقيّة، في إثبات وجودها في السوق اللبناني سابقاً، لتستقطب مجدّداً عشاق المنتجات الفرنسية، من خلال تقديمها الإرث الفرنسي العريق من مواد غذائية وغير غذائية، للسوق المحلي.
بالمناسبة تحدّث رئيس مجموعة غراي ماكنزي ريتايل الأستاذ حسان عزّ الدين قائلاً :" يسعدنا أن نعلن اليوم عن هذه الشراكة الجديدة التي نجدّد من خلالها التزامنا المستمر باستقطاب أهمّ العلامات التجارية إلى السوق اللبناني ومدّ المستهلكين بتجربة تسوّق عالمية فريدة، هذه المرّة فرنسية". وأضاف :" يرتكز هدفنا بشكل أساسي من خلال الاستراتيجية التوسعية على الحفاظ على مكانة لبنان كسوق ريادي تتنوّع فيه المنتجات عالية الجودة من أبرز الأسواق، آملين أن تحمل معها المزيد من التقدّم للسوق اللبناني ليستمرّ بمواكبة أهمّ الأسواق العالمية في قطاع التجزئة فيعيد إلى لبنان مكانته المميزة".
أمّا المدير الدولي لعلامة مونوبري، الأستاذ فنسان بايرونيه فقال: " نحن على تمام الثقة بقدرتنا على الاعتماد على مجموعة غراي ماكنزي ريتايل لترويج منتجات علامة مونوبري في لبنان وجدّ فخورين بهذه الشراكة الجديدة التي ستمكّننا أيضاً من المضي قدماً في تقدّمنا على صعيد عالمي."
يندرج هذا الاستحواذ ضمن الشراكات التي تقوم بها مجموعة غراي ماكنزي ريتايل، للنهوض بالاقتصاد اللبناني والقطاع ككلّ، كذلك تقديم أفضل المنتجات ذات الجودة العالية للمستهلك اللبناني وتلبية كافة الأذواق وقد استهدفت هذه المرّة محبّي المنتجات الفرنسية، انطلاقاً من عشق اللبنانيين التاريخي للإرث الفرنسي من مواد غذائية، أدوات منزلية، عطور، هدايا، إضافة إلى منتجات ومستلزمات أخرى.