عُلق على عامود في تعلبايا .. السبب؟

نشرت صفحة "ثوار تعلبايا 17 تشرين" على "فايسبوك" مقطع فيديو يظهر شاباً تمّ ربطه إلى عامود وسط البلدة .

وظهر الشخص وهو من الجنسية السورية مقيداً بالعامود فيما اشار عدد من الاشخاص ممن كانوا في المكان لحظة تعليق الشاب على العامود الى ان سبب ما حصل هو نشره فيديو يثير النعرات بين المسلمين والمسيحيين في البلدة.

وقد تمّ تسليم الشاب لاحقاً إلى جهاز أمن الدولة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي السياق اشار مراسل "الجديد" الى ان الشبان في تعلبايا اقدموا على توقيف ثلاثة شبان سوريين ولبناني اعترفوا جميعاً بمحاولتهم اثارة النعرات الطائفية وبأن إمراًة تدعى "سوسو" وعدتهم بالسفر الى اميركا ودفعت لهم مقابل كل فيديو يتم نشره من فيديو "بيع لحم الحمير المفبرك" الى فيديوهات تثير النعرات الطائفية.