بالصور- حادث سير داخل نفق اوتوستراد الاسد ووقوع جرحى

٢/١
اربعة جرحى جراء حادث سير داخل نفق اوتوستراد الاسد.
نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٢:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ جريحاً بحالة حرجة (إنعاش قلبي رئوي) الى مستشفى الرسول الاعظم وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ميدانياً لجريحٍ ثانٍ اصيبا جراء تعرضهما pic.twitter.com/H5oKMKP8IO
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) February 20, 2024
٢/١
اربعة جرحى جراء حادث سير داخل نفق اوتوستراد الاسد.
نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٢:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ جريحاً بحالة حرجة (إنعاش قلبي رئوي) الى مستشفى الرسول الاعظم وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ميدانياً لجريحٍ ثانٍ اصيبا جراء تعرضهما pic.twitter.com/H5oKMKP8IO