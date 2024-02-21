الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
15
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
07:40
بالفيديو - هذا هو حال التلامذة والأطفال في المدارس المحيطة بالنبطية إثر جدار الصوت الذي نفّذته طائرات العدو فوق المدينة
03:10
من صباح 7 تشرين الأول حتى مغادرته القطاع.. وائل الدحدوح يروي تفاصيل ما شهده
03:08
إضطرابات بالقلب والدماغ والدم.. أكبر دراسة عن لقاحات كورونا تفجر مفاجآت
03:05
أفقر 10 دول في العالم.. تعرّف إليها
16:40
عملية جراحية في معدة تمساح أبيض تصدم الأطباء بسب ما استخرجوه منها
محليات
وفد من الكونغرس الاميركي بدأ لقاءاته في بيروت مع عدد من المسؤولين استهلها بلقاء بري في عين التينة .. لمتابعة البث المباشر:
2024-02-21 | 07:34
A-
A+
وفد من الكونغرس الاميركي بدأ لقاءاته في بيروت مع عدد من المسؤولين استهلها بلقاء بري في عين التينة .. لمتابعة البث المباشر:
مقالات ذات صلة
بري تابع تطورات الاوضاع والمستجدات مع وفد الكونغرس الاميركي
سجيع عطية لـ #الجديد: الرئيس نبيه بري "بدو ياكل عنب" وهو أكثر شخص مرن ونحن لا نسوّق لأحد وخلفيتنا الأساسية أن نبقى في المجلس ونتناقش تحت سقفه لإنجاز الملف الرئاسي
معلومات الجديد: اللقاء النيابي المستقل الذي يضم كتلتي الإعتدال ولبنان الجديد سيكون مبادراً الى حوارات تحت سقف مجلس النواب على أن يتم تسليم الدفة الى الرئيس نبيه بري لاحقاً
وفد من الكونغرس الاميركي بدأ لقاءاته في بيروت مع عدد من المسؤولين استهلها بلقاء بري في عين التينة .. لمتابعة البث المباشر:
محليات
نبيه بري
الكونغرس الاميركي
العودة الى الأعلى
حزب الله يردّ على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في الخيام .."استهدفنا مستعمرة المطلة وتموضع جنود العدو فيها بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة"
لجنة العاملين في وزارة الإعلام: بدء الإضراب عن العمل ودعوة الحكومة الى تصحيح الخطأ في حق القطاع العام
اقرأ ايضا في محليات
09:08
ياسين ياسين: الخماسية لن تستطيع انتخاب رئيس الجمهورية
09:08
ياسين ياسين: الخماسية لن تستطيع انتخاب رئيس الجمهورية
08:40
بري تابع تطورات الاوضاع والمستجدات مع وفد الكونغرس الاميركي
08:40
بري تابع تطورات الاوضاع والمستجدات مع وفد الكونغرس الاميركي
08:22
محي الدين شحيمي لـ #هنا_بيروت: دعم المؤسسة العسكرية في لبنان له أولوية وتأجيل مؤتمر دعم الجيش سببه تقني فقط
08:22
محي الدين شحيمي لـ #هنا_بيروت: دعم المؤسسة العسكرية في لبنان له أولوية وتأجيل مؤتمر دعم الجيش سببه تقني فقط
يحدث الآن
فن
09:20
لهذا السبب بكى رامي صبري في أغنيته الجديدة
فن
09:17
ميس حمدان تكشف سبب ابتعادها عن الفن لـ 5 سنوات
محليات
09:08
ياسين ياسين: الخماسية لن تستطيع انتخاب رئيس الجمهورية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
05:13
احلام تثير الجدل بسبب مساندتها لرجل طلّق زوجته بسبب فنجان قهوة
05:51
اول تعليق لـ مدير اعمال هيفاء وهبي السابق بعد خروجه من السجن بتهمة الاحتيال عليها
2024-02-20
مراسلة الجديد تُطلعنا على الاجواء من الغازية
2023-11-05
تفاصيل جديدة عن وضع فادي ابراهيم الصحي ونقابة الممثلين تحسم الأمر
2024-02-14
الحريري : قولوا للكل انو رجعتوا على الساحة وبلاكم ما في شي ماشي بالبلد
2024-01-02
شاهدوا احدث ظهور لـ كنز ابنة رابعة الزيات.. بدت نسخة مصغرة عنها
بالفيديو
بالفيديو
09:08
ياسين ياسين: الخماسية لن تستطيع انتخاب رئيس الجمهورية
06:26
نقولا ناصيف : الحوار لن ينفع بأي طريقة لهذا السبب
05:52
نقولا ناصيف : الخماسية لن تصنع رئيساً بمفردها..
05:19
فيديو - بسام مولوي : متضامنون مع الأبرياء في الجنوب.. وبالنسبة لنا لبنان إنتصر
04:34
كلمة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد الإجتماع الأمني في صيدا
04:17
سجيع عطية عن حراك "كتلة الإعتدال": الرئيس بري "بدو ياكل عنب".. وهذا هو هدفنا الأساسي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
12:09
عُلق على عامود في تعلبايا .. السبب؟
محليات
12:09
عُلق على عامود في تعلبايا .. السبب؟
منوعات
03:08
إضطرابات بالقلب والدماغ والدم.. أكبر دراسة عن لقاحات كورونا تفجر مفاجآت
منوعات
03:08
إضطرابات بالقلب والدماغ والدم.. أكبر دراسة عن لقاحات كورونا تفجر مفاجآت
محليات
02:25
وزارة الطاقة تكشف كذب "إسرائيل": النفق لنا
محليات
02:25
وزارة الطاقة تكشف كذب "إسرائيل": النفق لنا
عربي و دولي
02:11
ليبراسيون: بخبرة كورية.. شبكة أنفاق الحزب أكثر تطوراً من "مترو" القطاع
عربي و دولي
02:11
ليبراسيون: بخبرة كورية.. شبكة أنفاق الحزب أكثر تطوراً من "مترو" القطاع
محليات
14:55
بالفيديو والصور- إخلاء مبنى من ساكنيه في منطقة البسطا وانباء عن انهيار اجزاء من واجهته الامامية
محليات
14:55
بالفيديو والصور- إخلاء مبنى من ساكنيه في منطقة البسطا وانباء عن انهيار اجزاء من واجهته الامامية
عربي و دولي
02:31
بالفيديو - "إسرائيل" تستهدف منطقة كفرسوسة السكنية بدمشق
عربي و دولي
02:31
بالفيديو - "إسرائيل" تستهدف منطقة كفرسوسة السكنية بدمشق
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024