بري تابع تطورات الاوضاع والمستجدات مع وفد الكونغرس الاميركي

الرئيس بري تابع تطورات الاوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة خلال لقائه وفدا من الكونغرس الامريكي واستقبل وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ، وخلدون الشريف والشيخ حسن المصري .



استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من الكونجرس الامريكي ضم السناتور ريتشارد بلومنتال والسناتور كريستوفر كونز والوفد المرافق بحضور السفيرة الامريكية لدى لبنان ليزا جونسون حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة لا سيما المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعداونها على قطاع غزة والقرى والبلدات اللبنانية الجنوبية .



كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية والاوضاع العامة خلال استقباله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب .

رئيس المجلس التقى ايضاً الدكتور خلدون الشريف .

وكان الرئيس بري قد استقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة امل فضيلة الشيخ حسن المصري الذي سلمه ديوانه الجديد درب الأمل