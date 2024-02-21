هل ينسحب فرنجية من السبّاق الرئاسي قريباً؟

أكّد النائب طوني فرنجيه أنّ " انسحاب رئيس تيار المرده سليمان فرنجية من السباق الرئاسي غير وارد حتى هذه الساعة فهو المرشّح الجديّ الوحيد والثابت منذ بداية الشغور حتى يومنا هذا وحلفاء فرنجيه يتمتّعون بشيمِ الوفاء وهم مستمرون في دعم ترشيحه".



واعتبر أنّ "التعويل على اللّجنة الخماسية وحدها لإنتاج رئيس في لبنان غير كاف، فالدول المشكورة على سعيها لا يمكنها منفردة أن تملأ الشغور في بعبدا لذلك لا بدّ من مسعى داخلي وحوار صريح بين مختلف الأفرقاء يتمّ في خلاله وضع مختلف الهواجس على الطاولة".