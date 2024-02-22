العسكريون المتقاعدون يعتصمون امام مصرف لبنان في طرابلس ويقطعون الطريق امام سرايا المدينة

ثم عمدوا الى الاعتصام امام مبنى مصرف لبنان حيث اقفلوا الباب الرئيسي له ومنعوا الموظفين من الدخول، وذلك تضامنا مع الدعوة للاضراب الشامل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة في الدولة.

واكد المعتصمون على المطالب المحقة لكل الموظفين والعسكريين المتقاعدين ورفضَهم للتمييز الفاضح بحق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين، كما اكدوا ان تحركَهم يأتي عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء عصر غدٍ الجمعة مطالبين رئاسة الحكومة بإصدار قرار فوري بتعليق العمل بمرسوم سلفة ٣٦ الف مليار تمهيداً لإعادة توزيعها بعدالة ومساواة.