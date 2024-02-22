ميقاتي يطلب من وزير المال وقف دفع الحوافز الاضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الادارة العامة دون سواهم
ميقاتي يطلب من وزير المال وقف دفع الحوافز الاضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الادارة العامة دون سواهم
أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا بوزير المال يوسف خليل وطلب منه وقف دفع الحوافز الاضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الادارة العامة دون سواهم، على أن يستكمل البحث في هذا الملف برمته في جلسة مجلس الوزراء غدا من خارج جدول الاعمال.
وكان رئيس الحكومة إستقبل صباح اليوم سفير فرنسا هيرفيه غارو ، كما إستقبل رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه والامين العام للاتحاد وسام فتوح.