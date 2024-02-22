ميقاتي يطلب من وزير المال وقف دفع الحوافز الاضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الادارة العامة دون سواهم

ميقاتي يطلب من وزير المال وقف دفع الحوافز الاضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الادارة العامة دون سواهم