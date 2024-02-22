حزب الله يعلن استهداف ثكنة كريات شمونة ومبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال في "كفر يوفال"

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من صباح يوم الخميس 22-02-2024 مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة."
واضاف الحزب في بيان آخر: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من صباح يوم الخميس 22-02-2024 مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة."