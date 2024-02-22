"بحث مع قائد "اليونيفيل" الأوضاع في الجنوب" .. سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا الحكومية



عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ديبلوماسية وأمنية ووزارية في السرايا اليوم.



وفي هذا الاطار إستقبل رئيس الحكومة قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو وعرض معه الوضع في الجنوب والتعاون القائم بين الجيش وقوات" اليونيفيل".

وإستقبل رئيس الحكومة سفير فرنسا هيرفيه ماغرو وعرض معه الوضع في جنوب لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا .



وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاتصالات جوني قرم وعرض معه شؤون وزارته.





وأجرى رئيس الحكومة اتصالا بوزير المال يوسف خليل وطلب منه وقف دفع الحوافز الاضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الادارة العامة دون سواهم، على أن يستكمل البحث في هذا الملف برمته في جلسة مجلس الوزراء غدا من خارج جدول الاعمال.



وإستقبل رئيس الحكومة رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه والأمين العام للاتحاد وسام فتوح، وتسلم منهما دعوة لرعاية "الملتقى العربي" الذي يقيمه الاتحاد في 18و19نيسان المقبل في "فندق فينيسيا" تحت عنوان "الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية".

واشار فتوح الى"أن الملتقى سيتناول موضوعات تتعلق بالاصلاحات الاقتصادية الهيكلية المطلوبة، الاستقرار النقدي، الأمن السيبراني، تأثير التغيرات والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة العربية على القطاعات الاقتصادية والتمويل المصرفي، وسيشارك في الملتقى حكام مصارف عربية واوروبية وشخصيات من كافة الدول العربية بهدف استعادة بيروت دورها المالي والاقتصادي في المنطقة بعد غيابها سنوات عدة عن الساحة المالية العربية والدولية، وسيشكل الملتقى فرصة جديدة لاستضافة مستثمرين عربا واجانب".





وإستقبل الرئيس ميقاتي النائبين طه ناجي وعدنان طرابلسي.

بعد اللقاء قال النائب ناجي:" عرضنا مجمل المواضيع لا سيما ما يتعلق بمدينة طرابلس، ووضعنا دولته في اجواء اللقاءات التي عقدها في ميونيخ، ونأمل الا تذهب الامور نحو التوسع باتجاه نشوب حرب".

اضاف:"تطرقنا الى ملف تفرغ اساتذة الجامعة اللبنانية وما يهمنا هو حماية هذه الجامعة، ومن ركائز هذه الحماية تأمين الكوادر المطلوبة لها من الاساتذة المتفرغين من اصحاب الكفاءة.كما تطرقنا الى موضوع المخاتير والضجة التي اثيرت من المخاتير والمواطنين بشأن المادة66 من قانون الموازنة، وابلغنا دولته باننا مع تعديل هذه المادة.

وبشان عدم وجود الطوابع في وزارة المالية، فقد اوضح دولته انه سيتم البحث في امكان تجميد هذه المادة ريثما تتأمن الحيثيات اللازمة، وبحثنا في موضوع المنطقة الاقتصادية في طرابلس، اضافة الى موضوع جبل النفايات الموجود في طرابلس واجرى الرئيس ميقاتي اتصالا برئيس مجلس الانماء والاعمار والذي ابلغه ان هناك عدة شركات تقدمت لترتيب هذا الموضوع وسيتم فض العروض قريبا .كذلك تطرقنا الى موضوع وصلة الصرف الصحي في منطقة "سبينس" في طرابلس لاهمية الموضوع.

أضاف:شكرنا دولته على جهوده لوقف الانهيار في البلد ونتمنى ان تكون السنة الحالية تكريسا لوقف هذا الانهيار وتأمين حاجات المواطنين المختلفة.



من ناحيته قال النائب طرابلسي: اكد لنا دولة الرئيس ميقاتي ان الاتصالات التي اجراها في ميونيخ كانت مهمة، وستنعكس ان شاء الله ايجابا على الوضع الداخلي اللبناني، والوضع في الجنوب، خصوصا وأن جميع المسؤولين في الخارج لديهم حرص على الا تتوسع الحرب وان تكون هناك تسوية وحل سواء في غزة او في جنوب لبنان، ونستبشر خيرا من ان الحرب لن تتوسع وبان تكون هناك تسوية لمصلحة لبنان قريبا.

أضاف:تطرقنا الى اوضاع العاصمة وما تعانيه، ولا سيما اننا نجونا من كارثة سقوط مبنى في منطقة البسطة، وطلبنا من دولة الرئيس ميقاتي اجراء اتصالات بوزارة الداخلية وبلدية بيروت لاجراء مسح شامل لابنية العاصمة كي لا تتكرر المأساة كما حصل في الشويفات، كما عرضنا وضع طرقات العاصمة ونتمنى ان تتحسن الاوضاع.

اما على صعيد ملف الكهرباء فانها على تحسن مستمر كذلك المياه ونأمل بحصول استقرار، وان تعود بيروت كما كانت ولبنان احسن مما كانت عليه.وبحثنا أيضا اوضاع موظفي القطاع العام واهمية تحسين اوضاعهم ليتمكنوا من القيام بواجباتهم الوظيفية واكد لنا دولته انه بصدد معالجة هذا الملف.



واستقبل الرئيس ميقاتي أمين سر "كتلة اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن الذي قال: " زيارتنا اليوم إلى دولة الرئيس كانت مناسبة للبحث في آخر التطورات السياسة والأمنية في البلاد خصوصاً في ظل التهديدات الإسرائيلية المتكررة والاعتداءات المتمادية، كما تم البحث في عدد من القضايا الإنمائية وهي :

اولاً : متابعة البحث في الدراسة المطلوبة لأوتوستراد ونفق بيروت البقاع حيث جرى التأكيد على أهمية انجاز تلك الدراسة في أقرب وقت ممكن وسوف تكون لدولة الرئيس خطوة عملية بهذا الاتجاه في الأسبوع المقبل .



ثانياً : أطلعت دولة الرئيس على اهمية إقامة شبكات ومحطات تكرير صرف صحي في منطقة المتن الأعلى تستفيد منها ايضاً بعض البلدات في قضاء المتن وبعض قرى جرد عاليه.وهذا المشروع البيئي والإنمائي والصحي سوف يحمي من التلوث الينابيع الواقعة في وادي لامارتين والتي تغذي العاصمة بيروت بالمياه .



ثالثاً : تم تأكيد ضرورة تمكين الهيئة العليا للإغاثة وتخصيص الاعتمادات اللازمة لها لمعالجة وصيانة الاضرار التي سببتها العاصفة الاخيرة .



رابعاً: تناول البحث اهمية تمديد الإتفاقية المبرمة بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية المتعلقة بمشروع الطرقات وذلك لإتاحة المجال لإستكمال تنفيذ وإنجاز مشاريع الطرق المقررة في الحكومة والممولة من قرض البنك الدولي وغير المنفذة حتى الان .

خامساً: تطرق البحث الى حل مسألة الدوائر العقارية في جبل لبنان والتي من المفترض ان تفتح أبوابها بعد معالجة موضوع الاضراب، وإقترحت على دولة الرئيس ان يصار إلى الاستعانة بالمتقاعدين الإداريين في الجيش لقاء بدلات مناسبة للمساعدة ادارياً في انجاز وتنظيم الملفات وهذا أمر ممكن. كما ناقشنا مسألة تخفيف الاعباء عن المواطنين لجهة تخفيض الطابع المالي على إخراجات القيد ومن الممكن ان يتقدم احد الزملاء بإقتراح قانون بهذا الخصوص وسوف نؤيد هذا الاقتراح ، وتناولنا ايضاً المسألة المتعلقة بطابع المختار وأفادني دولة الرئيس بأنه سوف يعلق القرار في هذا الأمر إلى حين توفر الطابع المذكور .



واستقبل ألرئيس ميقاتي نائبي "كتلة الاعتدال الوطني" احمد الخير ووليد البعريني وبحث معهما مطالب إنمائية تتعلق بمنطقتي المنية وعكار.