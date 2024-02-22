الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام يستنكر سياسة التفرقة بين الموظفين والمتقاعدين

2024-02-22 | 07:43
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام يستنكر سياسة التفرقة بين الموظفين والمتقاعدين
المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام يستنكر سياسة التفرقة بين الموظفين والمتقاعدين


بيان المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام
    مرّة جديدة تمعن الحكومة في التلاعب بحقوق الموظفين والمتقاعدين، وفي إقامة شرخٍ بين الفئات الوظيفيّة من خلال التمييز في العطاءات، وفرض الضرائب ورفع قيمة الرسوم التي تطيح بكل ما يسمّى مساعدات اجتماعيّة، بدل إيجاد حلٍّ عادل  يعيد للرواتب والمعاشات قدرتها الشرائيّة. ومرّة جديدة تحاول هذه الحكومة إيهام الموظفين والمتقاعدين بأنّ مصالحهم متضاربة، فتلغي ما أعطت لفئة  وظيفية بدل أن تعطي لمن حُرم. 
   إنّ المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام إذ يستنكر سياسة الفرقة بين الموظفين والمتقاعدين من جهة، وبين الفئات الوظيفيّة من جهة ثانية، يكرّر موقفه الداعي  إلى تصحيح مرحلي للأجور  يستند إلى العدل والمساواة، على طريق إقرار  سلسلة رواتب جديدة تعيد لها وللمعاشات قيمتها التي كانت عليها قبل 17 تشرين الأول 2019، ويعلن الاعتصام غداً الجمعة  الواقع فيه 23 شباط 2024 في ساحة رياض الصلح ابتداءً من الثانية والنصف بعد الظهر، ويدعو الزملاء المتقاعدين إلى المشاركة الكثيفة دفاعاً عن حقّهم في الحياة الحرّة الكريمة.
  بيروت في 22 شباط 2024 
المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان
 
المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام يستنكر سياسة التفرقة بين الموظفين والمتقاعدين

محليات

متقاعدو القطاع العام

إضراب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الأب أنطونيوس حنانيا لـ #هنا_بيروت: بالرغم من كل التهجير والمآسي .. المقاومة لا تموت وسنستمر حتى تحقيق حلم الدولة الفلسطينية
بالفيديو - العدو الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق هذه المناطق

اقرأ ايضا في محليات

الجيش اللبناني مستمر بمنع التهريب والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية
13:16

الجيش اللبناني مستمر بمنع التهريب والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرّيّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الشهر الحالي، محاولة تسلل نحو 600 سوري عند الحدود اللبنانية-السورية. كما عملت على إغلاق ثغرات حدودية تُستعمل لتهريب الأشخاص والممنوعات".

13:16

الجيش اللبناني مستمر بمنع التهريب والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرّيّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الشهر الحالي، محاولة تسلل نحو 600 سوري عند الحدود اللبنانية-السورية. كما عملت على إغلاق ثغرات حدودية تُستعمل لتهريب الأشخاص والممنوعات".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024