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محليات

"ينتحلون أسماء وهمية ويقومون بأعمال نصب واحتيال".. هل وقعتم ضحية أعمالهم؟ .. التفاصيل على الرابط التالي:

2024-02-22 | 09:02
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&quot;ينتحلون أسماء وهمية ويقومون بأعمال نصب واحتيال&quot;.. هل وقعتم ضحية أعمالهم؟ .. التفاصيل على الرابط التالي:
"ينتحلون أسماء وهمية ويقومون بأعمال نصب واحتيال".. هل وقعتم ضحية أعمالهم؟ .. التفاصيل على الرابط التالي:



صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم، توافرت معلومات لدى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أشخاص مجهولي الهوية ينتحلون أسماء وهمية منها: "يوسف نصار- يوسف نصر – زياد وفهد يعقوب- وجهاد"، بأعمال نصب واحتيال وسرقة بطريقة احتيالية من خلال الاتصال بمؤسسات تجارية وطلب كمية كبيرة من البضائع، والفرار عند استلامها دون دفع ثمنها.

على الفور باشرت دوريات المفرزة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويات أفراد العصابة.

نتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة التي دامت أكثر من شهر، توصّلت إلى تحديد هوياتهم ومكان تواجدهم في محلة مجدل عنجر البقاعية.

بتاريخ 19- 02- 2024 وبعد المتابعة والمراقبة الدقيقة، تم رصدهم في المحلة المذكورة على متن سيارة رباعية الدفع نوع "رينو" مستأجرة، حيث نصبت دورية من المفرزة بمؤازرة قوة من مفرزة زحلة القضائية كمينًا محكمًا أسفر عن توقيف كل من:

- ز. خ. (من مواليد ۱۹۸۱، لبناني) الرأس المدبر ومطلوب بمذكّرَتَي توقيف وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرائم سلب بقوة السلاح، احتيال، إطلاق نار، وشيك دون رصيد.

-  ب. م. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) شريك الأول في عمليات النصب والاحتيال وتصريف البضاعة.

 - ز. ع. (من مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني) كان متواجدًا معهم أثناء عملية التوقيف، وبحقّه أسبقيات بجرائم احتيال وشيكات دون رصيد.

   بالتحقيق معهم، اعترف الأول والثاني بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بأعمال النصب والاحتيال بحق عدد من المؤسسات التجارية على جميع الأراضي اللبنانية.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورهم، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهم وتعرّفوا عليهم، الحضور إلى مركز مفرزة الجديدة القضائية الكائن في مجمع الجديدة بالقرب من قصر عدل الجديدة، أو الإتصال على أحد الأرقام التالية: 900391-01 أو 901203-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
"ينتحلون أسماء وهمية ويقومون بأعمال نصب واحتيال".. هل وقعتم ضحية أعمالهم؟ .. التفاصيل على الرابط التالي:

محليات

قوى الامن

شعبة العلاقات العامة

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أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرّيّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الشهر الحالي، محاولة تسلل نحو 600 سوري عند الحدود اللبنانية-السورية. كما عملت على إغلاق ثغرات حدودية تُستعمل لتهريب الأشخاص والممنوعات".

13:16

الجيش اللبناني مستمر بمنع التهريب والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرّيّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الشهر الحالي، محاولة تسلل نحو 600 سوري عند الحدود اللبنانية-السورية. كما عملت على إغلاق ثغرات حدودية تُستعمل لتهريب الأشخاص والممنوعات".

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