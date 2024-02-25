كما شدد فضل الله خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد المسعف حسين محمد هاني طويل في بلدة برعشيت الجنوبية، على أن "وجود أبناء برعشيت اليوم في هذه البلدة بعد الغارات الأخيرة، هو رسالة واضحة للعدو، بأن كل اعتداءاته لن تؤدي إلى أي تراجع للمقاومة".

وطالب فضل الله الحكومة اللبنانية أن "تضع الاعتداء على مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في بليدا والاعتداءات السابقة على المدنيين، والإعلاميين، في إطار الشكاوى إلى الأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية لتسجيل موقف، علماً أننا لا نراهن على أحد بأن يردع هذا العدو، سوى ثقتنا بالله وسواعد المجاهدين".

وختم فضل الله: "لبنان لا يُحمى إلا بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، ولا يُحمى إلا بأن تمتلك هذه المقاومة كل إمكانات القوة، وإن شاء الله هي كذلك، من أجل الدفاع عن بلدها وشعبها".