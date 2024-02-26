بالفيديو - إسقاط مسيرة إسرائيلية معادية كانت تحلق في سماء القرى الجنوبية بعد اطلاق صواريخ باتجاهها

مراسل الجديد: إسقاط مسيرة إسرائيلية معادية كانت تحلق في سماء القرى الجنوبية بعد اطلاق صواريخ باتجاهها @farhat_muhamad1 pic.twitter.com/DQhsCl4CXv
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 26, 2024
مراسل الجديد: إسقاط مسيرة إسرائيلية معادية كانت تحلق في سماء القرى الجنوبية بعد اطلاق صواريخ باتجاهها @farhat_muhamad1 pic.twitter.com/DQhsCl4CXv
مؤتمر صحافي للنواب التغييريين من مجلس النواب
عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في السرايا تناولت مجمل الملفات المطروحة.
زعم المتحدث بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أن "طائرات حربية للجيش شنت قبل قليل غارات استهدفت مجمعات استخدمتها وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في البقاع".