بالفيديو - مشاهد جديدة تظهر جانباً من الغارات الإسرائيلية التي إستهدفت بعلبك

بالفيديو - مشاهد جديدة تظهر جانب من الغارات الإسرائيلية التي إستهدفت بعلبك pic.twitter.com/rlpR6ZyX7X
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 26, 2024
بالفيديو - مشاهد جديدة تظهر جانب من الغارات الإسرائيلية التي إستهدفت بعلبك pic.twitter.com/rlpR6ZyX7X
مؤتمر صحافي للنواب التغييريين من مجلس النواب
عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في السرايا تناولت مجمل الملفات المطروحة.
زعم المتحدث بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أن "طائرات حربية للجيش شنت قبل قليل غارات استهدفت مجمعات استخدمتها وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في البقاع".